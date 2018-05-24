Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл с визитом в США

Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Вашингтон с визитом, цель которого - обсуждение плана денуклеаризации Корейского полуострова. 22 мая глава РК встретится с представителями американской администрации, отвечающими за внешнюю политику и вопросы безопасности. В ходе этих контактов он ознакомится со степенью готовности к американо-северокорейскому саммиту. Позже в тот же день в Вашингтоне состоится закрытая встреча южнокорейского лидера с американским президентом Дональдом Трампом, а затем саммит в расширенном формате с участием представителей администрации двух стран. Известно, что в ходе закрытой встречи Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обсудят вопросы я разногласий между США и КНДР по методу осуществления денуклеаризации. Ожидается, что Мун Чжэ Ин приложит усилия, чтобы стать посредником между позицией Вашингтона о единовременном и полном решении северокорейской ядерной проблемы и позиции Пхеньяна о поэтапном решении. Также ожидается, что стороны обсудят меры по восстановлению позитивной атмосферы денуклеаризации Корейского полуострова, которая понемногу охлаждается из-за того, что Пхеньян вновь начал критиковать РК и США.

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