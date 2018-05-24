Чон Ый Ён: Американо-северокорейский саммит состоится

Опубликовано : 2018-05-22 15:51:31 Обновлено : 2018-05-22 22:47:37

Чон Ый Ён: Американо-северокорейский саммит состоится

Американо-северокорейский саммит состоится с вероятностью 99,9%. Но допускаются различные изменения в ситуации. Об этом 21 мая заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён, сопровождающий президента Мун Чжэ Ина в поездке в США. Он дал интервью журналистам в самолёте, направлявшемся в Вашингтон. По его словам, главной задачей южнокорейско-американского саммита является не сам факт встречи Дональда Трампа и Ким Чон Ына, а честный обмен мнениями о том, как действовать дальше после этой встречи. Поэтому сначала южнокорейско-американский саммит будет проходить без участия посторонних. Говоря о главных темах встречи Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа, Чон Ый Ён сказал, что стороны подробно обсудят, как обеспечить успех северокорейско-американского саммита и подписание соглашения о денуклеаризации КНДР, а также каким образом договорённость будет выполняться. 


[Photo : YONHAP News]

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