Иностранные журналисты отправились в СК

22 мая утром группа иностранных журналистов вылетела виз Пекина на самолёте северокорейского перевозчика Air Koryo. Они будут освещать церемонию закрытия ядерного полигона в деревне Пхунгери уезда Кильчжу-гун провинции Хамгён-Пукто. В группу вошли журналисты из США, Великобритании, Китая и России. Предполагается, что делегация направится в город Вонсан провинции Канвондо, где находится место их пребывания и пресс-центр. Южнокорейские журналисты, прибывшие в Пекин 21 мая, во вторник вновь попытались получить визу в посольстве КНДР, но безуспешно. В этой связи представитель министерства по делам воссоединения РК сообщил, что 22 мая Юг в очередной раз связался с Севером через пограничный пункт Пханмунчжом, чтобы уточнить вопрос посещения КНДР южнокорейскими журналистами. Но был получен ответ о том, что никаких распоряжений по этому вопросу не поступало. Учитывая ситуацию, делегация РК приняла решение вернуться в Сеул. Тем не менее, правительство и журналисты будут продолжать попытки связаться с Севером. Ранее Юг направил северокорейской стороне список журналистов, но он не был принят без каких-либо объяснений.

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