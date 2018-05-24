Президенты РК и США будут стремиться, чтобы американо-северокорейский саммит состоялсяVideo

Опубликовано : 2018-05-23 07:48:35 Обновлено : 2018-05-23 18:08:37

Президенты РК и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп договорились приложить максимум усилий для того, чтобы американо-северокорейский саммит состоялся и прошёл в запланированные сроки. Об этом сообщил представитель администрации президента РК Юн Ён Чхан, подводя итоги встречи между южнокорейским и американскими лидерами, состоявшейся 22 мая в Вашингтоне. Между тем, Дональд Трамп не исключил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чон Ыном может пройти в другие сроки, поскольку для её успешного проведения должны быть выполнены «определённые условия». В свою очередь, Мун Чжэ Ин назвал американо-северокорейский саммит беспрецедентным шансом избавить Пхеньян от его ядерных амбиций. Он выразил уверенность в том, что президент США сможет добиться свёртывания ядерной программы СК, приблизить подписание договора о мире на Корейском полуострове и нормализовать отношения между Вашингтоном и Пхеньяном. Он обещал оказать всю необходимую поддержку данному процессу. Южнокорейский лидер не исключил также возможности, что переговоры на высоком уровне между двумя Кореями, которые ранее были отменены Пхеньяном, могут пройти после 25 мая, по завершении американо-южнокорейских военных учений Max Thunder. Южнокорейско-американский саммит начался с личной встречи Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа, затем прошли переговоры в расширенном составе.

[Photo : YONHAP News]

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