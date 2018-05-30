Мун Чжэ Ин: Лидер СК подтвердил готовность к денуклеаризации и встрече с президентом США

Северокорейский лидер Ким Чон Ын подтвердил готовность к денуклеаризации и встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Сеуле, подводя итоги состоявшегося накануне в пограничном пункте Пханмунчжом незапланированного заранее межкорейского саммита. Ким Чон Ын подтвердил намерение выполнять условия принятой 27 апреля Пханмунчжомской декларации и положить конец конфронтации, для этого главы двух корейских государств договорились стремиться к успешному проведению американо-северокорейского саммита 12 июня, отметил Мун Чжэ Ин. По его словам, он попытался развеять сомнения Ким Чон Ына в том, что в случае полной денуклеаризации СК американская сторона выполнит свои обязательства о прекращении враждебной политики и обеспечении стабильности северокорейского режима. Сообщая северокорейскому лидеру о результатах своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся на прошлой неделе, Мун Чжэ Ин особо подчеркнул, что глава Белого дома твёрдо намерен покончить с враждебностью своей страны по отношению к СК и активизировать с ней экономическое сотрудничество, если Пхеньян примет решение о полной денуклеаризации. Кроме того, южнокорейский лидер отметил, что в случае успеха американо-северокорейского саммита он надеется на проведение трёхстороннего саммита между РК, СК и США, а в дальнейшем на подписание мирного договора. Для этого необходимо устранение недопонимания между Вашингтоном и Пхеньяном в рамках прямого общения лидеров двух стран, отметил Мун Чжэ Ин.



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