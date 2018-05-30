Политические круги РК приветствовали результаты второго межкорейского саммита. 27 мая представитель правящей Демократической партии Тобуро Пэк Хе Рён заявила, что посреднические усилия южнокорейского президента Мун Чжэ Ина позволили спасти надежду на мир на Корейском полуострове, затухавшую из-за недопонимания и разногласий между Пхеньяном и Вашингтоном. Она подчеркнула, что впереди ещё много дел, и самым важным в данный момент является сотрудничество. Оппозиционная партия Свободная Корея также приветствовала диалог лидеров Юга и Севера, направленный на мирное разрешение проблем Корейского полуострова. Об этом заявил председатель партии Хон Чжун Пхё. Он указал, что стороны не затронули вопрос денуклеаризации. Положительную оценку встрече дали и в партии Справедливого будущего. Её представитель Син Ён Хён заявил, что РК и США должны укреплять союз и выступать за полную денуклеаризацию Севера в кратчайшие сроки.













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