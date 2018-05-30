Возможность объявления об окончании Корейской войны зависит от успеха саммита СК и США

Опубликовано : 2018-05-28 15:39:28 Обновлено : 2018-05-28 16:21:49

Возможность объявления об окончании Корейской войны зависит от успеха саммита СК и США

Возможность объявления об окончании Корейской войны лидерами РК, КНДР и США зависит от успеха американо-северокорейского саммита. Об этом заявил 28 мая представитель администрации президента РК на встрече с журналистами, отвечая на вопрос о том,  готова ли южнокорейская сторона отправиться в Сингапур на трёхсторонний саммит. Он отметил, что переговоры по этому вопросу только начались. Предполагается, что под этими переговорами он имел в виду американо-северокорейские консультации, начавшиеся в Пханмунчжоме 27 мая. Указывается, что стороны обсуждают два момента: проблему денуклеаризации и гарантии безопасности северокорейского режима. К последнему вопросу относится также возможность объявления об окончании Корейской войны лидерами трёх стран, о чём ранее говорил президент РК Мун Чжэ Ин.   


[Photo : KBS News]

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