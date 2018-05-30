Парламент РК не принял резолюцию в поддержку Пханмунчжомской декларацииVideo

Опубликовано : 2018-05-28 16:01:43 Обновлено : 2018-05-29 10:20:46

28 мая Национальное собрание РК провело последнее майское пленарное заседание, которое также стало последним в первой половине года. Несмотря на договорённости, парламентарии так и не приняли проект резолюции в поддержку Пханмунчжомской декларации. Об этом сообщил представитель фракции правящей Демократической партии Тобуро Кан Бён Вон. Причина состоит в разногласиях по части содержания резолюции, которая касается описания денуклеаризации КНДР. Оппозиционная партия Свободная Корея считает, что в тексте должно быть указано о необходимости «полной, подконтрольной и необратимой» денуклеаризации КНДР. В то же время правящая партия Тобуро, а также другие оппозиционные партии были готовы принять проект резолюции в её первоначальном виде. В итоге, было приято решение не делать этого, учитывая наличие разногласий сторон относительно характера документа.

[Photo : YONHAP News]

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