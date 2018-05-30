Ли Нак Ён: Рабочие переговоры США и КНДР– большой прогресс

Опубликовано : 2018-05-28 16:07:55 Обновлено : 2018-05-29 17:28:59

Ли Нак Ён: Рабочие переговоры США и КНДР– большой прогресс

Премьер-министр РК Ли Нак Ён назвал рабочиепереговоры представителей США и КНДР в Пханмунчжоме «удивительным прогрессом»,а также признанием роли РК в переговорном процессе. Об этом он заявил 27 мая навстрече с журналистами в Лондоне. Между тем, премьер подтвердил слухи о частичныхперестановках в южнокорейском правительстве, отметив, что договорённость поэтому вопросу уже достигнута с администрацией президента. По его мнению,перестановка в кабинете министров не будет значительной. Кроме того, Ли Нак Ёнзаявил, что не следует обращать внимание народа на эту тему в преддверииместных выборов. Поэтому изменения в состав правительства произойдут послевыборов.   


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