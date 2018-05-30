Мун Чжэ Ин: Межкорейские саммиты в упрощённом формате могут проводиться и впредь Video

Опубликовано : 2018-05-29 10:26:48 Обновлено : 2018-05-29 18:00:12

Президент РК Мун Чжэ Ин не исключил возможности проведения в дальнейшем встреч с северокорейским лидером Ким Чон Ыном в упрощённом формате, схожем с двухсторонним саммитом, состоявшимся 26 мая. Об этом он заявил 28 мая, выступая  на совещании со своими старшими советниками. По его словам, основное значение последней встречи заключается в том, что стороны без долгой подготовки  оперативно связались друг с другом и провели встречу. Президент отметил, что полноценный саммит удалось провести несмотря на то, что были опущены сложные подготовительные процедуры. Мун Чжэ Ин призвал сотрудников своей администрации не допустить вакуума власти в те моменты, когда он отсутствует в стране, учитывая нынешнюю активность межкорейского диалога.      


[Photo : KBS News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Всемирное радио KBS предоставляет вам специальное приложение «KBS World Radio On-Air»...

<

2 / 4

>