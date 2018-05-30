Президент РК Мун Чжэ Ин не исключил возможности проведения в дальнейшем встреч с северокорейским лидером Ким Чон Ыном в упрощённом формате, схожем с двухсторонним саммитом, состоявшимся 26 мая. Об этом он заявил 28 мая, выступая на совещании со своими старшими советниками. По его словам, основное значение последней встречи заключается в том, что стороны без долгой подготовки оперативно связались друг с другом и провели встречу. Президент отметил, что полноценный саммит удалось провести несмотря на то, что были опущены сложные подготовительные процедуры. Мун Чжэ Ин призвал сотрудников своей администрации не допустить вакуума власти в те моменты, когда он отсутствует в стране, учитывая нынешнюю активность межкорейского диалога.







[Photo : KBS News]