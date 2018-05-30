Возросли продажи и доходность южнокорейских компаний

Опубликовано : 2018-05-29 10:51:35 Обновлено : 2018-05-29 10:59:09

Возросли продажи и доходность южнокорейских компаний

В прошлом году за счёт роста продаж полупроводников, автомобилей и электроприборов улучшилась ситуация с ростом и доходностью отечественных компаний. В докладе Банка Кореи за 2017 год, представленном 28 мая, говорится, что продажи продукции южнокорейских компаний выросли на 9,9% по сравнению с предыдущим годом. Это максимальный показатель с 2013 года, когда началось обнародование данной статистики. В производственном секторе продажи показали рост в 9,8%. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущим годом, когда был зафиксирован минусовой рост. В наибольшей степени этому способствовало увеличение экспорта полупроводников Samsung Electronics и Hynix, которое привело росту показателей машиностроительной отрасли и производителей электроники на 18,6%. Между тем, уровень операционной прибыли составил 7,4%, что на 1,2% больше, чем в предыдущем году.   


[Photo : KBS News]

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