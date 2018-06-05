В администрации главы РК оценили встречу Дональда Трампа и Ким Ён Чхоля

Платформа для проведения саммита КНДР и США в Сингапуре продолжает укрепляться. Так в администрации президента РК прокомментировали встречу президента США Дональда Трампа с заведующим отделом единого фронта ТПК Ким Ён Чхолем. Об этом 2 июня на встрече с журналистами заявил представитель администрации Ким Ый Гём. Другой высокопоставленный представитель администрации заявил, что самым важным является официальное подтверждение Дональдом Трампом того, что саммит в Сингапуре состоится. Он также выразил надежду на то, что предстоящая встреча лидеров КНДР и США поставит точку в войне и противостоянии, которые длятся 70 лет. Касательно возможности участия президента РК Мун Чжэ Ина в объявлении об окончании Корейской войны, представитель администрации заявил, что такая вероятность высока. Вместе с тем, он отметил, что пока трудно делать какие-либо прогнозы.

[Photo : KBS News]