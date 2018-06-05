Джеймс Мэттис: военный контингент США в РК не будет обсуждаться на саммите в Сингапуре

Опубликовано : 2018-06-02 12:34:33 Обновлено : 2018-06-02 13:37:23

Джеймс Мэттис: военный контингент США в РК не будет обсуждаться на саммите в Сингапуре

Американский военный контингент в РК не является объектом обсуждения на предстоящем саммите КНДР и США. Об этом 2 июня заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступив в рамках Международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-Ла Диалог». Он также подчеркнул недопустимость внесения этого вопроса в повестку. По его словам, США будут продолжать работать в целях полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации КНДР. В субботу после выступлений состоится встреча министров обороны РК и США. Они намерены обсудить вопросы безопасности и сотрудничества в сфере обороны в рамках процесса денуклеаризации КНДР.

[Photo : YONHAP News]

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