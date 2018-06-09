Россия надеется на успех саммита КНДР и США

Россия выразила надежду на успех саммита КНДР и США, который состоится 12 июня в Сингапуре. Об этом 5 июня сообщил директор департамента по дипломатическому урегулированию северокорейской ядерной программы МИД РК Ли До Хун, выступив на пресс-конференции по итогам встречи с замглавы российского МИД Игорем Моргуловым в Москве. Отметим, что дипломаты являются представителями РК и России на шестисторонних переговорах по северокорейской ядерной проблеме. В этот день в ходе встречи Игорь Моргулов познакомил Ли До Хуна с результатами визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян. Он отметил, что северокорейская сторона чётко выразила стремление к денуклеаризации. Кроме того, в нынешней позиции КНДР чувствуется искренность. Игорь Моргулов также подтвердил, что Сергей Ларов передал северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну приглашение посетить Россию. Ли До Хун отметил, что конкретное время визита, судя по всему, пока не обговорено.