Дональд Трамп: подготовка к саммиту в Сингапуре идёт хорошо

Опубликовано : 2018-06-06 10:56:52 Обновлено : 2018-06-06 13:03:16

Дональд Трамп: подготовка к саммиту в Сингапуре идёт хорошо

5 июня президент США Дональд Трамп, говоря о предстоящем в Сингапуре саммите, заявил, что это будут очень важные дни. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Белом доме. Трамп также заявил, что всё идёт очень хорошо, ведётся активная работа, проводится множество контактов. По его словам, подготовка к проведению встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном идёт хорошо. Конкретно не ясно, что именно он имел ввиду под словами об «очень важных днях». Речь может идти о возможности продления срока саммита или о времени после саммита. В этой связи высказываются предположения о том, что Дональд Трамп допускает возможность проведения трёхстороннего саммита РК, КНДР и США, а также объявления об окончании Корейской войны.

[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>