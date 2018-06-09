Дональд Трамп: подготовка к саммиту в Сингапуре идёт хорошо

5 июня президент США Дональд Трамп, говоря о предстоящем в Сингапуре саммите, заявил, что это будут очень важные дни. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Белом доме. Трамп также заявил, что всё идёт очень хорошо, ведётся активная работа, проводится множество контактов. По его словам, подготовка к проведению встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном идёт хорошо. Конкретно не ясно, что именно он имел ввиду под словами об «очень важных днях». Речь может идти о возможности продления срока саммита или о времени после саммита. В этой связи высказываются предположения о том, что Дональд Трамп допускает возможность проведения трёхстороннего саммита РК, КНДР и США, а также объявления об окончании Корейской войны.

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