Саммит КНДР и США пройдёт на острове Сентоса в отеле Capella

Саммит КНДР и США, намеченный на 12 июня, состоится на сингапурском острове Сентоса в отеле Capella. Об этом 5 июня в своём Twitter написала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, поблагодарив Сингапур за гостеприимство. Именно в этом отеле размещались члены американской делегации, принимавшие участие в рабочих консультациях с представителями Севера. Ранее сингапурские СМИ сообщали о том, что саммит состоится либо в отеле Shangri-La, либо в отеле Capella. Предполагалось, что Дональд Трамп разместится в одном из них, а именно в том, где саммит проводиться не будет. Касательно северокорейского лидера Ким Чон Ына, есть предположение о том, что он остановится в отеле Fullerton. Конечно, не исключаются и другие варианты.

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