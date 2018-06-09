РК будет продвигать поиски останков погибших в Корейской войне в ДМЗ

Опубликовано : 2018-06-06 12:59:00 Обновлено : 2018-06-06 13:03:23

РК будет продвигать поиски останков погибших в Корейской войне в ДМЗ

Большинство людей, пожертвовавших жизнью ради страны, были обычными соседями, простыми гражданами. РК продолжит их дело. Об этом 6 июня на Национальном кладбище в Тэчжоне заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии по случаю 63-го по счёту Дня памяти павших в боях за родину. Между тем, глава государства также заявил о планах продолжать поиски останков погибших в Корейской войне. По его словам, после улучшения межкорейских отношений, в первую очередь будет продвигаться проект по поиску останков в ДМЗ. Он добавил, что будет возможность вести поиски останков иностранных солдат, погибших на Корейском полуострове.

[Photo : YONHAP News]

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