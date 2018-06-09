7 июня президент РК Мун Чжэ Ин взял однодневный отпуск. Об этом сообщил представитель администрации президента Ким Ый Гём. По его словам, глава государства решил отдохнуть, поскольку в последнее время у него не было такой возможности из-за активной работы по ситуации на Корейском полуострове, в том числе саммит РК, КНР и Японии, встреча с американским коллегой Дональдом Трампом, а также межкорейские встречи. Место отдыха главы государства не раскрывается. Это второй кратковременный выходной президента в этом году. Между тем, Ким Ый Гём заявил, что назначение спецпрокурора, который займётся делом о вбросе политических комментариев блогером Druid King, состоится без задержек. Сегодня истекает срок назначения.

[Photo : YONHAP News]