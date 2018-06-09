Мун Чжэ Ин взял однодневный отпуск

Опубликовано : 2018-06-07 11:18:50 Обновлено : 2018-06-07 11:19:10

Мун Чжэ Ин взял однодневный отпуск

7 июня президент РК Мун Чжэ Ин взял однодневный отпуск. Об этом сообщил представитель администрации президента Ким Ый Гём. По его словам, глава государства решил отдохнуть, поскольку в последнее время у него не было такой возможности из-за активной работы по ситуации на Корейском полуострове, в том числе саммит РК, КНР и Японии, встреча с американским коллегой Дональдом Трампом, а также межкорейские встречи. Место отдыха главы государства не раскрывается. Это второй кратковременный выходной президента в этом году. Между тем, Ким Ый Гём заявил, что назначение спецпрокурора, который займётся делом о вбросе политических комментариев блогером Druid King, состоится без задержек. Сегодня истекает срок назначения.

[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>