В РК продолжается досрочное голосование на местных выборах

9 июня в РК проходит второй день досрочного голосования на местных выборах. По данным Центризбиркома, с 6 часов утра до 6 часов вечера открыты 3.512 избирательных участков. В нём принимают участие те граждане страны, которые в день выборов – 13 июня – по разным причинам не смогут воспользоваться своим конституционным правом. В первый день голосования явка составила 8,77%. В 12 избирательных округах, где одновременно проводится досрочное голосование по дополнительным выборам в парламент явка составила 9,27%.

[Photo : KBS News]