Политические партии активизировали агитацию

До местных выборов, намеченных на 13 июня, осталось всего четыре дня. Учитывая это, политические силы активизировали свою агитационную деятельность. 9 июня председатель избиркома правящей Демократической партии Тобуро Чху Ми Э в первой половине дня посетила Тэгу, где приняла участие в досрочном голосовании. В этом городе и провинции Кёнсан-Пукто, где отмечаются крепкие позиции консервативных партий, она намерена провести агитацию в поддержку кандидатов от правящих сил. Председатель избиркома оппозиционной партии Свободная Корея Хон Чжун Пхё посетил Пусан, чтобы поддержать кандидата от своей партии. Сопредседатели избиркома партии Справедливое будущее Пак Чу Сон и Ю Сын Мин нацелились на Инчхон, провинции Кёнгидо, Канвондо и Чхунчхондо. Глава избиркома партии Демократии и мира Ким Гён Чжин отправился в провинции Чолла-Намдо и Чолла-Пукто. Постоянный председатель избиркома партии Справедливости Ли Чжон Ми проводит агитационную деятельность в университетских районах и возле метро в Сеуле и Инчхоне, призывая избирателей принять участие в досрочном голосовании.

[Photo : KBS News]