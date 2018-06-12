Институт экономических исследований Hyundai: Рост экономики в этом году составит 2,8%

Опубликовано : 2018-06-11 12:11:44 Обновлено : 2018-06-11 12:13:49

Институт экономических исследований Hyundai: Рост экономики в этом году составит 2,8%

Институт экономических исследований Hyundai прогнозирует рост южнокорейской экономики на этот год в размере 2,8%. Данный прогноз, опубликованный 10 июня, идентичен мартовскому. Он также схож с показателем Корейского финансового института, института экономических исследований LG, Корейского института экономических исследований. Такая оценка состоянию экономики была дана исходя из таких факторов как продолжающееся в течение года падение индексов совпадающих и опережающих индикаторов, слабость структуры промышленного производства, ухудшение ситуации с занятостью, а также переход экономики в стадию застоя. Между тем, среди обнадёживающих факторов указаны сглаживание геополитических рисков на Корейском полуострове, ожидания относительно экономического сотрудничества Юга и Севера.   





[Photo : KBS News]

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