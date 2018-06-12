Президент РК Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что лидеры КНДР и США в ходе предстоящего саммита примут смелое решение, приняв требования друг друга. Выступая в понедельник на совещании со своими помощниками и советниками, президент подчеркнул, что предстоящий саммит может стать началом новой эпохи перехода от войны к миру. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что Ким Чон Ыну и Дональду Трампу удастся достичь соглашения по денуклеаризации и покончить с враждебностью в отношениях. Он отметил, что предстоящая встреча стала возможна только благодаря смелым решениям северокорейского и американского лидеров, которые на деле показали стремление к разрешению ядерной проблемы. Мун Чжэ Ин также отметил наличие взаимосвязи в отношениях РК, КНДР и США, заявив, что Сеул будет продолжать делать всё возможное для полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления прочного мира в регионе.















[Photo : YONHAP News]