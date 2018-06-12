Ким Дон Ён: Экономическое сотрудничество с Пхеньяном перпективно для всей Азии

Межкорейский диалог получит новые возможности в экономической сфере. Об этом заявил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён, выступая в понедельник в Токио на международном форуме «Будущее Азии». Он отметил наличие перспектив сотрудничества с Севером не только в политике, но и в экономике, если саммит в Сингапуре будет успешным. Он подчеркнул, что «дураки строят стены, а умные люди наводят мосты». По словам Ким Дон Ёна, если соединить Юго-Восточную и Северо-Восточные Азии через КНДР, то это откроет большие возможности не только для Пхеньяна, но и для других стран региона.









