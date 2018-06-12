Главы МИД РК и Сингапура провели телефонный разговор

10 июня министры иностранных дел РК и Сингапура Кан Гён Хва и Вивиан Балакришнан провели телефонный разговор. Они обменялись мнениями о подготовке к американо-северокорейскому саммиту, обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Разговор состоялся по запросу Вивиан Балакришнана, который отметил, что Сингапур приложит все возможные дипломатические усилия для успешного проведения саммита, сохраняя при этом тесное сотрудничество с РК. Кан Гён Хва, в свою очередь, высоко оценила содействие Сингапура в организации саммита.







[Photo : KBS News]