Главы МИД РК и Сингапура провели телефонный разговор

Опубликовано : 2018-06-11 16:43:26 Обновлено : 2018-06-11 16:43:54

Главы МИД РК и Сингапура провели телефонный разговор

10 июня министры иностранных дел РК и Сингапура Кан Гён Хва и Вивиан Балакришнан провели телефонный разговор. Они обменялись мнениями о подготовке к американо-северокорейскому саммиту, обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Разговор состоялся по запросу Вивиан Балакришнана, который отметил, что Сингапур приложит все возможные дипломатические усилия для успешного проведения саммита, сохраняя при этом тесное сотрудничество с РК. Кан Гён Хва, в свою очередь, высоко оценила содействие Сингапура в организации саммита.  


[Photo : KBS News]

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