Президенты РК и США провели телефонный разговор

Опубликовано : 2018-06-12 10:23:06 Обновлено : 2018-06-12 11:16:02

Президенты РК и США провели телефонный разговор

Вечером 11 июня (по кор.вр.) президенты РК и США провели телефонный разговор. В течение 40 минут Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обсуждали подготовку к северокорейско-американскому  саммиту. Дональд Трамп познакомил своего южнокорейского коллегу с содержанием консультаций с северокорейской стороной, проводившихся до настоящего момента. Дональд Трамп также заявил, что направит в РК госсекретаря Майкла Помпео, который разъяснит результаты саммита, обсудит вопросы сотрудничества Сеула и Вашингтона в деле реализации договорённостей, которые будут достигнуты по итогам встречи в Сингапуре. В ходе телефонного разговора Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп также подробно обсудили вопрос, касающийся подготовки документа, который зафиксировал бы окончание Корейской войны.  


[Photo : KBS News]

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