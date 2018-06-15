Вечером 11 июня (по кор.вр.) президенты РК и США провели телефонный разговор. В течение 40 минут Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обсуждали подготовку к северокорейско-американскому саммиту. Дональд Трамп познакомил своего южнокорейского коллегу с содержанием консультаций с северокорейской стороной, проводившихся до настоящего момента. Дональд Трамп также заявил, что направит в РК госсекретаря Майкла Помпео, который разъяснит результаты саммита, обсудит вопросы сотрудничества Сеула и Вашингтона в деле реализации договорённостей, которые будут достигнуты по итогам встречи в Сингапуре. В ходе телефонного разговора Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп также подробно обсудили вопрос, касающийся подготовки документа, который зафиксировал бы окончание Корейской войны.







[Photo : KBS News]