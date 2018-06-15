Большинство жителей РК и США поддерживают северокорейско-американский саммит

Опубликовано : 2018-06-12 10:27:31 Обновлено : 2018-06-12 18:55:44

Большинство жителей РК и США поддерживают северокорейско-американский саммит

70% американцев и 81% южнокорейцев поддерживают северокорейско-американский саммит в Сингапуре. На это указывают результаты опроса, проведённого агентством Survey Sampling International по заказу организации Real Clear Politics в период с 4 по 6 июня. На вопрос о том, сможет ли Дональд Трамп достичь денуклеаризации Корейского полуострова, положительный ответ дали 31% американцев и 46% южнокорейцев. Один из вопросов  касался необходимости нахождения в стране американского военного контингента после денуклеаризации Корейского полуострова. 55% граждан РК считают, что американские военные должны остаться в стране. Такой же ответ дали 20% американских респондентов. 24% американцев назвали самой большой геополитической угрозой в регионе Корейского полуострова КНДР и Россию, а 12% - Китай.  



[Photo : KBS News]

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