Президент РК выразил надежду на успех северокорейско-американского саммита

Проходящий в Сингапуре северокорейско-американский саммит откроет новую эру мирного безъядерного Корейского полуострова, заложит фундамент новых отношений между РК, КНДР и США. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая во вторник на заседании Кабинета министров, отметив, что события в Сингапуре привлекают внимание людей во всём мире. Южнокорейский лидер подчеркнул, что встреча лидеров КНДР и США станет началом долгого процесса установления прочного мира на Корейском полуострове. Он выразил надежду на то, что в ближайшем будущем сможет принять участие в трёхстороннем саммите с лидерами КНДР и США, который положит конец Корейской войне.











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