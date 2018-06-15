Президент РК выразил надежду на успех северокорейско-американского саммита

Опубликовано : 2018-06-12 11:37:03 Обновлено : 2018-06-12 11:37:36

Президент РК выразил надежду на успех северокорейско-американского саммита

Проходящий в Сингапуре северокорейско-американский саммит откроет новую эру мирного безъядерного Корейского полуострова, заложит фундамент новых отношений между РК, КНДР и США.  Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая во вторник на заседании Кабинета министров, отметив, что события в Сингапуре привлекают внимание людей во всём мире.   Южнокорейский лидер подчеркнул, что   встреча лидеров КНДР и США станет началом долгого процесса установления прочного мира на Корейском полуострове. Он   выразил надежду на то, что в ближайшем будущем сможет принять участие в трёхстороннем саммите с лидерами КНДР и США, который положит конец Корейской войне. 




[Photo : YONHAP News]

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