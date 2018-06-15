Президент РК призвал жителей страны принять активное участие в местных выборах

Опубликовано : 2018-06-12 11:52:42 Обновлено : 2018-06-12 11:53:58

Президент РК призвал жителей страны принять активное участие в местных выборах

Президент РК Мун Чжэ Ин призвал народ страны принять активное участие в местных выборах, которые состоятся 13 июня. Выступая во вторник на заседании Кабинета министров, он также призвал правительство предпринять усилия для того, чтобы выборы стали честными. Он подчеркнул, что это будут первые общенациональные выборы после начала работы нынешнего правительства. В ходе предстоящих выборов будут избраны 4.016 должностных лиц, в том числе, губернаторы провинций, мэры городов центрального подчинения, главы городов, муниципальных округов, районов и уездов, руководители местных департаментов образования, члены комитета по образованию, депутаты провинциальных, городских, окружных и районных законодательных собраний. Одновременно с местными выборами в 12 округах пройдут дополнительные выборы в Национальное собрание. 



[Photo : YONHAP News]

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