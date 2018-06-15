В РК начались местные и дополнительные парламентские выборы

Опубликовано : 2018-06-13 06:00:00 Обновлено : 2018-06-13 11:21:22

В РК начались местные и дополнительные парламентские выборы

13 июня в РК проводятся местные и дополнительные парламентские выборы. В 6 часов утра открылись 14.134 избирательных участка. Голосование продлится до 18 часов, после чего начнётся подсчёт голосов. Гражданам страны предстоит избрать 4.016 должностных лиц, в том числе,  17 губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, 226 глав городов, муниципальных округов, районов и уездов, 824 депутата провинциальных и городских законодательных собраний, 2.927 депутатов законодательных собраний муниципальных округов и районов, 17 глав департаментов образования провинций и городов центрального подчинения и 5 членов комитета по образованию. Избиратели получают по семь бюллетеней. Дополнительные выборы в Национальное собрание проводятся в 12-ти округах. Там избиратели получают восемь бюллетеней. В состоявшемся  8-9 июня досрочном голосовании приняли участие 20,14% зарегистрированных избирателей. По данным Центризбиркома, предварительные результаты голосования появятся к 22:30. В некоторых округах победители будут определены только к утру 14 июня.   


[Photo : YONHAP News]

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