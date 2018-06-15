Президент РК приветствовал успешное проведение северокорейско-американского саммита

Президент РК Мун Чжэ Ин горячо приветствовал успешное проведение исторического саммита КНДР-США. Он сообщил, что уже 26 мая в ходе второй встречи с Ким Чон Ыном, а также 11 июня в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом делал осторожные предположения о том, что саммит в Сингапуре будет успешным. По его словам, «время разделения и враждебности, длившееся 70 лет, было словно тень, в которую трудно поверить». Однако главы США и КНДР сделали смелый выбор в пользу перемен. Он также отметил, что саммит в Сингапуре войдёт в историю, как «событие глобального масштаба, ликвидировавшее последние на Земле остатки холодной войны». Мун Чжэ Ин сказал: «На основе последних договорённостей мы пойдём новой дорогой и начнём писать новую историю сотрудничества и мира, оставив позади тёмные времена войн и конфликтов». Он отметил, что всё это только начало, и впереди много трудностей, но возвращаться к прошлому никто не будет. Президент отметил, что история это хроники действенных людей, которые не боятся бросить вызов трудностям. Южнокорейский лидер отметил, что правительство РК будет тесно сотрудничать с КНДР, США и мировым сообществом, и он сделает всё возможное в качестве главы РК для того, чтобы на Корейском полуострове началась новая эпоха прочного мира, сосуществования и процветания.







[Photo : KBS News]