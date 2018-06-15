В РК проходят местные и дополнительные парламентские выборы

13 июня в РК проводятся местные и дополнительные парламентские выборы. 14.134 избирательных участка открыты с 6 до 18 часов. Гражданам страны предстоит избрать 4.016 должностных лиц, в том числе, 17 губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, 226 глав городов, муниципальных округов, районов и уездов, 824 депутата провинциальных и городских законодательных собраний, 2.927 депутатов законодательных собраний муниципальных округов и районов, 17 глав департаментов образования провинций и городов центрального подчинения и 5 членов комитета по образованию. Дополнительные выборы в Национальное собрание проводятся в 12-ти округах. В списки для голосования внесены 42 млн 900 тыс. человек. По данным Центральной избирательной комиссии, к 9 часам утра проголосовали 7,7% зарегистрированных избирателей. Ожидается, что явка на выборы превысит 60-процентный рубеж, учитывая, что в досрочном голосовании, проводившемся 8-9 июня, приняли участие 20,14% избирателей.



[Photo : KBS News]