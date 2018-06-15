К 12 часам в местных и дополнительных парламентских выборах приняли участие 15,7% избирателей

13 июня в РК проводятся местные и дополнительные парламентские выборы. 14.134 избирательных участка открыты с 6 до 18 часов. Граждане страны выбирают губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, глав городов, муниципальных округов, районов и уездов, депутатов провинциальных и городских законодательных собраний, депутатов законодательных собраний муниципальных округов и районов, глав департаментов образования провинций и городов центрального подчинения, а также членов комитета по образованию. Дополнительные выборы в Национальное собрание проводятся в 12-ти округах. В списки для голосования внесены 42 млн 900 тыс. человек. По данным Центральной избирательной комиссии, к 12 часам проголосовали 19,7% зарегистрированных избирателей. Самую высокую активность демонстрируют жители провинции Чечжудо, где явка на выборы составила 24,3%, а самая низкая явка в городе Сэчжоне – 17,2%. Ожидается, что до конца дня проголосуют более 60% зарегистрированных избирателей, учитывая, что в досрочном голосовании, проводившемся 8-9 июня, приняли участие 20,14% избирателей.



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