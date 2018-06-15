Мун Чжэ Ин: Президент США заложил основы для мира не только на Корейском полуострове, но и во всём мире

Опубликовано : 2018-06-13 14:04:56 Обновлено : 2018-06-13 18:56:13

Мун Чжэ Ин: Президент США заложил основы для мира не только на Корейском полуострове, но и во всём мире

Президент США достиг огромного успеха в ходе встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, заложив основы для мира не только на Корейском полуострове, но и во всём мире. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин сказал президенту США Дональду Трампу в ходе состоявшегося во вторник вечером 20-минутного телефонного разговора, сообщили в администрации южнокорейского президента. Президент Мун Чжэ Ин высоко оценил результаты северокорейско-американского саммита, говорится в сообщении. Телефонный разговор состоялся спустя несколько часов после завершения в Сингапуре встречи председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына и президента США Дональда Трампа.  



[Photo : YONHAP News]

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