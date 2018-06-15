К 15 часам в местных и дополнительных парламентских выборах приняли участие более половины избирателей

13 июня в РК проводятся местные и дополнительные парламентские выборы. 14.134 избирательных участка открыты с 6 до 18 часов. Граждане страны выбирают губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, глав городов, муниципальных округов, районов и уездов, депутатов провинциальных и городских законодательных собраний, депутатов законодательных собраний муниципальных округов и районов, глав департаментов образования провинций и городов центрального подчинения, а также членов комитета по образованию. Дополнительные выборы в Национальное собрание проводятся в 12 округах. В списки для голосования внесены 42 млн 900 тыс. человек. По данным Центральной избирательной комиссии, к 15 часам проголосовали 50,1% зарегистрированных избирателей, включая участников досрочного голосования, проводившегося 8-9 июня. Самую высокую активность демонстрируют жители провинции Чолла-Намдо, где явка на выборы составила 61,4%, а самая низкая явка в городе Инчхоне – 45,3%. Ожидается, что до конца дня проголосуют более 60% зарегистрированных избирателей.







[Photo : YONHAP News]