Сеул не исключает возможности приостановки совместных военных учений с США

Опубликовано : 2018-06-13 15:56:06 Обновлено : 2018-06-13 16:40:12

Сеул не исключает возможности приостановки совместных военных учений с США

В администрации южнокорейского президента не исключают возможности приостановки совместных военных учений с США с целью содействия  процессу переговоров с Пхеньяном о денуклеаризации. Как заявил в среду представитель администрации Ким Ый Гём, необходимо выяснить точный смысл и намерения президента США Дональда Трампа. Пока между США и КНДР идёт серьёзный диалог о денуклеаризации Корейского полуострова и установлении мира, необходимо рассмотреть различные варианты содействия такому диалогу, подчеркнул представитель администрации президента РК. 



[Photo : KBS News]

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