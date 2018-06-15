Сеул не исключает возможности приостановки совместных военных учений с США

В администрации южнокорейского президента не исключают возможности приостановки совместных военных учений с США с целью содействия процессу переговоров с Пхеньяном о денуклеаризации. Как заявил в среду представитель администрации Ким Ый Гём, необходимо выяснить точный смысл и намерения президента США Дональда Трампа. Пока между США и КНДР идёт серьёзный диалог о денуклеаризации Корейского полуострова и установлении мира, необходимо рассмотреть различные варианты содействия такому диалогу, подчеркнул представитель администрации президента РК.









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