13 июня в РК состоялись местные и дополнительные парламентские выборы. Граждане страны выбирали губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, глав городов, муниципальных округов, районов и уездов, депутатов провинциальных и городских законодательных собраний, депутатов законодательных собраний муниципальных округов и районов, глав департаментов образования провинций и городов центрального подчинения, а также членов комитета по образованию. По данным опросов на выходе с избирательных участков, результаты которых были опубликованы в 18 часов, правящая Демократическая партия Тобуро победила как на местных, так и на дополнительных парламентских выборах. Её представители заняли 14 из 17 должностей губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, две должности у представителей оппозиционной партии Свободная Корея, одна – у независимого кандидата. По результатам опросов, Пак Вон Сун избран мэром Сеула на третий срок, Ли Чжэ Мён стал губернатором провинции Кёнгидо, Пак Нам Чхун избран мэром Инчхона. Все они являются представителями правящей Демократической партии Тобуро. На дополнительных парламентских выборах, которые проходили в 12 округах, 10 мест в Национальном собрании могут занять представители правящей Демократической партии Тобуро, и лишь одно - представитель оппозиционной партии Свободная Корея. Опросы проводили совместно три крупнейшие телерадиокомпании РК – KBS, MBC и SBS – на 647 избирательных участках по всей стране среди 170 тыс. человек с 6 до 17 часов. Уровень погрешности составляет плюс-минус 3,1%. По состоянию на 19:30, в выборах приняли участие 60,1% зарегистрированных избирателей, включая участников досрочного голосования, проводившегося 8-9 июня.

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