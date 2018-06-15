По предварительным данным, правящая партия одержала победу на выборах 13 июня

По результатам подсчёта 41,5% бюллетеней представители правящей Демократической партии Тобуро одержали победу на состоявшихся 13 июня местных и дополнительных парламентских выборах. Граждане страны выбирали губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, глав городов, муниципальных округов, районов и уездов, депутатов провинциальных и городских законодательных собраний, депутатов законодательных собраний муниципальных округов и районов, глав департаментов образования провинций и городов центрального подчинения, а также членов комитета по образованию. По данным на 00 часов 15 минут 14 июня представители правящей партии заняли 14 из 17 должностей губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, две должности у представителей оппозиционной партии Свободная Корея, одна – у независимого кандидата. Пак Вон Сун лидирует на пост мэра Сеула на третий срок, Ли Чжэ Мён на пост губернатора провинции Кёнгидо, а Пак Нам Чхун – на пост мэра Инчхона. На дополнительных парламентских выборах, которые проходили в 12 округах, 11 мест в Национальном собрании могут занять представители правящей Демократической партии Тобуро, и лишь одно - представитель оппозиционной партии Свободная Корея. По данным Центризбиркома, на участки для голосования явились 60,2% зарегистрированных избирателей, включая участников досрочного голосования, проводившегося 8-9 июня.



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