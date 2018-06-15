Правящая партия победила на местных и дополнительных парламентских выборах Video

Опубликовано : 2018-06-14 07:25:47 Обновлено : 2018-06-14 14:58:10

По результатам подсчёта 99,9% бюллетеней представители правящей Демократической партии Тобуро одержали победу на состоявшихся 13 июня местных и дополнительных парламентских выборах. Граждане страны выбирали губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, глав городов, муниципальных округов, районов и уездов, депутатов провинциальных и городских законодательных собраний, депутатов законодательных собраний муниципальных округов и районов, глав департаментов образования провинций и городов центрального подчинения, а также членов комитета по образованию. Представители правящей партии одержали убедительную победу над своими соперниками в борьбе за 14 из 17 постов губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, две должности у представителей оппозиционной партии Свободная Корея, одна – у независимого кандидата. Представители правящей Демократической партии Тобуро возглавят крупнейшие административные единицы страны - Пак Вон Сун останется мэром Сеула на третий срок, Ли Чжэ Мён станет губернатором провинции Кёнгидо, а Пак Нам Чхун – мэром Инчхона. Кандидаты от оппозиционной партии Свободная Корея получат посты мэра города Тэгу и губернатора провинции Кёнсан-Пукто, а губернатором провинции Чечжудо станет независимый кандидат. По результатам дополнительных парламентских выборов, которые проходили в 12 округах, 11 мест в Национальном собрании займут представители правящей Демократической партии Тобуро, и лишь одно - представитель оппозиционной партии Свободная Корея. По данным Центризбиркома, на участки для голосования явились 60,2% зарегистрированных избирателей, включая участников досрочного голосования, проводившегося 8-9 июня. Впервые с 1995 года явка на местные выборы превысила 60%.

[Photo : YONHAP News]

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