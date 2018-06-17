Правящая партия удовлетворена итогами местных и дополнительных парламентских выборов

РРезультаты местных и дополнительных парламентских выборов отразили стремление народа к установлению мира на Корейском полуострове и повышению надёжности региональных органов власти. Об этом заявил представитель правящей Демократической партии Тобуро. В правящей партии придают особое значение победе в городах Пусане, Ульсане и провинции Кёнсан-Намдо, которые традиционно считаются цитаделями консерваторов, а также в крупнейших административных единицах страны -Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо. Правящая партия обещала добросовестно выполнять свои обязанности, чтобы оправдать надежды граждан страны. Между тем, лидер главной оппозиционной партии Свободная Корея Хон Чжун Пхё объявил об уходе в отставку, взяв на себя всю ответственность за сокрушительное поражение на выборах. В других оппозиционных партиях - Справедливого будущего и Партии демократии и мира – также обсуждаются ответственность руководителей за поражение и дальнейший партийный курс.





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