Real Meter: Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина составил 75,1%

Опубликовано : 2018-06-14 12:00:08 Обновлено : 2018-06-14 12:04:28

Real Meter: Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина составил 75,1%

75,1% взрослых жителей РК одобряют деятельность Мун Чжэ Ина на посту президента страны, что на 2,8% выше, чем на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 11-12 июня агентством Real Meter среди 1.600 жителей разных регионов страны. Эксперты указывают, что на рост показателя повлияли надежды населения на установление мира на Корейском полуострове после северокорейско-американского саммита, состоявшегося 12 июня в Сингапуре. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро вырос на 2,8% до 56,6%. Между тем, уровень поддержки партии Свободная Корея составил 19,5%, партии Справедливости - 6,2%, партии Справедливого будущего - 5,6%, партии Демократии и мира – 3,7%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.    





[Photo : YONHAP News]

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