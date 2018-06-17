Президент РК встретился с госсекретарём США

Опубликовано : 2018-06-14 12:07:33 Обновлено : 2018-06-14 12:13:41

Президент РК встретился с госсекретарём США

В четверг в Сеуле состоялась встреча президента РК Мун Чжэ Ина с госсекретарём США Майклом Помпео. В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства США ознакомил южнокорейского лидера с результатами северокорейско-американского саммита. Они также обсудили дальнейшие совместные шаги в отношении КНДР, в том числе стратегию достижения полной денуклеаризации на Корейском полуострове, объявление об окончании войны на Корейском полуострове и замену соглашения о перемирии на мирный договор. Президент РК Мун Чжэ Ин сказал, что северокорейско-американский саммит позволил жителям всего мира избавиться от угроз войн, ядерного оружия и ракет дальнего действия.  






[Photo : KBS News]

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