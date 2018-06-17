Правящая партия одержала убедительную победу на выборах

Представители правящей Демократической партии Тобуро одержали убедительную победу на состоявшихся 13 июня местных и дополнительных парламентских выборах. Они заняли 14 из 17 постов губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, две должности у представителей оппозиционной партии Свободная Корея, одна – у независимого кандидата. Представители правящей Демократической партии Тобуро возглавят крупнейшие административные единицы страны - Пак Вон Сун останется мэром Сеула на третий срок, Ли Чжэ Мён станет губернатором провинции Кёнгидо, а Пак Нам Чхун – мэром Инчхона. Кандидаты от оппозиционной партии Свободная Корея заняли посты мэра города Тэгу и губернатора провинции Кёнсан-Пукто, а губернатором провинции Чечжудо избран независимый кандидат. По результатам дополнительных парламентских выборов, которые проходили в 12 округах, 11 мест в Национальном собрании заняли представители правящей Демократической партии Тобуро, и лишь одно - представитель оппозиционной партии Свободная Корея.









[Photo : YONHAP News]