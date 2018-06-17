По данным Центризбиркома, на участки для голосования явились 60,2% зарегистрированных избирателей, включая участников досрочного голосования, проводившегося 8-9 июня Другими словами, 25 млн 840 тыс. из 42 млн 900 тыс. зарегистрированных избирателей воспользовались своим конституционным правом. Этот показатель является рекордом после 1995 года, когда явка на местные выборы составила 68,4%. Ранее эксперты прогнозировали, что явка избирателей будет невысокой, поскольку состоявшийся накануне северокорейско-американский саммит отвлечёт внимание от внутриполитической ситуации. Однако результаты оказались иными. Высокая явка избирателей обусловлена повышенным интересом народа к политике после импичмента бывшему президенту РК Пак Кын Хе и досрочных президентских выборов в прошлом году. Явка избирателей на досрочное голосование, проводившееся 8-9 июня, составила 20,14%. Между тем, явка на дополнительные парламентские выборы, которые впервые в истории страны прошли параллельно с местными выборами, составила 60,7%. Это на 6,8% больше, чем на предыдущих дополнительных парламентских выборах, которые прошли 12 апреля прошлого года.







[Photo : KBS News]