В четверг в Сеуле состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств РК, США и Японии Кан Гён Хва, Майкла Помпео и Таро Коно. Участники встречи обсудили шаги по дальнейшему урегулированию ситуации на Корейском полуострове, которые должны последовать за северокорейско-американским саммитом. Выступая на пресс-конференции после встречи, её участники заявили, что в ходе саммита было подтверждено стремление Пхеньяна к денуклеаризации. Они отметили, что РК, США и Япония будут прилагать усилия для полного, подконтрольного и необратимого демонтажа северокорейской ядерной программы. Как сказала министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, северокорейско-американский саммит положил начало процессу денуклеаризации. Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын хочет ускорить процесс денуклеаризации, поэтому очень важно взаимодействие между Сеулом, Вашингтоном и Токио. Майкл Помпео добавил, что смягчение антисеверокорейских санкций возможно после полной денуклеаризации. Между тем, глава МИД Японии Таро Коно сказал, что сохранение режима КНДР и прекращение совместных военных манёвров с участием РК, США и Японии зависят от действий Пхеньяна.







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