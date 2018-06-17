Президент РК поблагодарил народ страны за поддержку правящей партии

Президент РК Мун Чжэ Ин выразил благодарность народу страны за поддержку правящей Демократической партии Тобуро на местных и дополнительных парламентских выборах. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь президента Ким Ый Гём. По его словам, Мун Чжэ Ин отметил также, что граждане страны оказали большую поддержку правительству в виде рекордной за последние 23 года явки избирателей, что налагает на него дополнительную ответственность за государственное управление. При этом глава государства отметил, что ни в коем случае нельзя успокаиваться на достигнутом, нужно продолжать упорную работу.











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