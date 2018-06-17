Министры обороны РК и США обсудили возможность приостановки совместных учений

Опубликовано : 2018-06-15 10:30:42 Обновлено : 2018-06-15 10:53:39

Министры обороны РК и США обсудили возможность приостановки совместных учений

Министры обороны РК и США Сон Ён Му и Джеймс Мэттис провели «углублённое обсуждение» вопроса о проведении совместных военных учений, в том числе намеченных на август Ulchi Freedom Guardian, на фоне недавнего замечания президента США Дональда Трампа о том, что он может приостановить «дорогостоящие провокационные военные игры». Как сообщили в министерстве обороны РК, 30-минутный телефонный разговор между главами военных ведомств двух стран состоялся вечером в четверг.   Они решили  как можно быстрее обсудить вопросы, касающиеся проведения совместных учений, в ходе личной встречи.   В ходе беседы Сон Ён Му отметил необходимость проявления гибкости  в отношении военного давления на Пхеньян в соответствии с совместной декларацией, принятой 27 апреля по итогам межкорейского саммита. 



[Photo : KBS News]

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