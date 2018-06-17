Gallup Korea: Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина вырос до 79%

Опубликовано : 2018-06-15 11:36:49 Обновлено : 2018-06-15 11:40:32

Gallup Korea: Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина вырос до 79%

Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина вырос на 4% по сравнению с ситуацией две недели назад, составив 79%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 14 июня агентством Gallup Korea среди тысячи взрослых жителей страны. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 12% опрошенных, что на 3% меньше. Воздержались от ответа 8%. Люди, давшие отрицательную оценку работе президента, указали на недостаточность решения проблем экономики и жизни граждан, чрезмерную уступчивость по отношению к Северу, неэффективное повышение минимального размера оплаты труда. Среди положительных сторон работы главы государства отмечаются активная и успешная внешняя политика, возобновление межкорейского диалога. Демократическую партию Тобуро поддерживают 56% опрошенных, партию Свободная Корея - 14%, партию Справедливости - 8%, партию Справедливого будущего – 5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.    


[Photo : KBS News]

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