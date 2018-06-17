Мун Чжэ Ин: В Сеуле рассмотрят вопрос о приостановке военных учений с США

Если продолжатся межкорейский и американо-северокорейский диалоги, направленные на улучшение ныне враждебных отношений, можно будет рассмотреть вопрос о приостановке южнокорейско-американских военных учений. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в четверг на заседании Совета национальной безопасности. Однако приостановка учений станет возможна лишь в том случае, если Пхеньян предпримет реальные шаги к денуклеаризации, в соответствии с Пханмунчжомской декларацией, где зафиксировано стремление Юга и Севера к построению взаимного доверия,- подчеркнул Мун Чжэ Ин.









[Photo : YONHAP News]