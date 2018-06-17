Полупроводники положительно влияют на показатель рентабельности компаний РК

Опубликовано : 2018-06-15 16:36:28 Обновлено : 2018-06-15 16:51:12

Полупроводники положительно влияют на показатель рентабельности компаний РК

В первом квартале этого года 3.324 корпоративных предприятия РК, которые являются объектами постоянного мониторинга, зафиксировали уровень рентабельности в 7,4%. Рентабельность продаж производственных компаний составила 8,8%, что является максимальной отметкой с первого квартала 2015 года. Такой высокий уровень объясняется ростом спроса на полупроводники. Между тем, высокий рост коснулся только крупных профильных компаний Samsung Electronics и SK Hynix. Показатель непроизводственных компаний сократился на 0,1% в годовом исчислении, составив 5,4%.   



[Photo : KBS News]

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