Полупроводники положительно влияют на показатель рентабельности компаний РК

В первом квартале этого года 3.324 корпоративных предприятия РК, которые являются объектами постоянного мониторинга, зафиксировали уровень рентабельности в 7,4%. Рентабельность продаж производственных компаний составила 8,8%, что является максимальной отметкой с первого квартала 2015 года. Такой высокий уровень объясняется ростом спроса на полупроводники. Между тем, высокий рост коснулся только крупных профильных компаний Samsung Electronics и SK Hynix. Показатель непроизводственных компаний сократился на 0,1% в годовом исчислении, составив 5,4%.









[Photo : KBS News]