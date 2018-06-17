Корейская конфедерация профсоюзов против системы контроля за иностранными рабочими

Опубликовано : 2018-06-15 16:43:45 Обновлено : 2018-06-15 16:57:00

Корейская конфедерация профсоюзов против системы контроля за иностранными рабочими

Корейская конфедерация профсоюзов подвергла критике действующую систему контроля за трудоустройством иностранцев, поскольку она и жёсткое преследование вынуждают иностранных рабочих трудиться в ужасающих условиях и становиться нелегалами. Представители конфедерации заявили об этом 15 июня на пресс-конференции, состоявшейся перед президентской администрацией. Они подчеркнули, что вышеуказанная система контроля «эффективно» снижает потенциал иностранных рабочих. В её рамках все полномочия относительно работника находятся в руках у работодателя. В итоге, если рабочий не выдерживает условий труда, то он автоматически выпадает из системы. Относительно нелегалов  указывается, что в нынешней «рабской» системе контроля за иностранными трудящимися они вынуждены работать в тяжелейших условиях, за низкую плату и не имея каких-либо прав. Многие из них были вынуждены стать нелегалами. Представители конфедерации заявили, что правительство ужесточает меры контроля, указывая, что иностранцы забирают рабочие места у местного населения. Но работодатели и южнокорейская экономика получает доход от законного или незаконного труда иностранцев. В этой связи предлагается отменить систему контроля за трудоустройством иностранных рабочих и легализовать нелегалов.   


[Photo : KBS News]

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